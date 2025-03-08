Ayvalık'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Ayvalık'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Ayvalık\'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Ayvalık'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınların sosyal hayattaki yerini güçlendirmek için projeler yürüttüklerini vurguladı.

08.03.2025 20:12  Güncelleme: 20:15
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ayvalık'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karma fotoğraf ve resim sergileri, mor pedal bisiklet sürüşü, belgesel film gösterileri, bilgilendirme stantları, KİHEP sertifika töreninin yanı sıra; Ayvalık Öğretmenevi'nden Cumhuriyet Meydanı'na "8 Mart Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, meydanda karanfil dağıttı.

"Mahalleevleri Projesi'nden 1500 kadın yararlanıyor"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınların toplumdaki ve sosyal yaşamdaki yerinin güçlendirilmesi adına yerel yönetimlerin, özellikle Cumhuriyet Halk Partili, sosyal demokrat belediyelerin gerekli mücadeleyi verdiğini hep birlikte yaşayıp gördüklerini söyledi. Ayvalık Belediyesi olarak, özellikle kadınların sosyal hayattaki ve toplumdaki yerini güçlendirmek adına çeşitli etkinlikler ve çeşitli projelerin söz konusu olduğunu dile getiren Başkan Mesut Ergin; "Bunlardan en çok önem verdiğimiz ve benim de seçim projelerimin arasında yer alan yedi mahalle evlerimizde bugüne kadar 18 ayrı branşta kurslar düzenleniyor ve bu kurslardan bugüne kadar 1500 Ayvalıklı kadın yararlandı; yararlanmaya da devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kadınlara ait yeni projeler yolda

Ergin, "Kursiyer kadınlara satış alanları da oluşturduk, satış alanlarında Ayvalıklı kadınlar elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine de önemli katkılar sağlıyorlar. Kadınlara yönelik yeni projeler üretmeye, destek vermeye ve katkı koymaya devam ediyoruz" dedi.

"Ayvalık'ta kadınlar mutlu"

Türkiye'de hemen her gün, kadın şiddeti, kadın ölümleriyle yüz yüze geldiği bir dönem yaşandığına işaret eden Başkan Ergin, "Tabii ki içimiz çok acıyor. Diliyoruz bir gün gelecek bunlar geride kalacak. Bunun için yapılacak şeyler var. 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' demiştik. İstanbul Sözleşmesi'ni her bir maddesiyle her bir sözcüğüyle hayata geçirmek için Ayvalık Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz. Diliyorum ki kadınlarımızın yüzü hep gülsün. Diliyorum ki kadınlar kentimizde yaşamanın keyfini, gururunu, huzurunu yaşasınlar. Ayvalık'ta kadınlar gerçek anlamda mutlu yaşıyorlar. Bunu korumak ve bu mutluluğu bozdurmamak hepimizin görevi. Sadece kadının alın terinin değil düşüncesinin, fikrinin, sözünün de mayalandığı bir toplum olabilmek dileğiyle, başta Ayvalıklı kadınlar olmak üzere tüm kadınların 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlu olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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