Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli

03.03.2022 14:14
Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli

Ayvalık Belediyesi, akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Ayvalık Belediyesi, akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Kent içindeki ulaşımı rahatlatmak, yayaların konforu ve güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalar kapsamında Armutçuk Sahil mevkii, İtfaiye Kavşağı üzerindeki akıllı kavşak uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler mesai saati gözetmeksizin program dahilinde asfalt kazı çalışmalarını tamamlayıp, uygulamanın yapıldığı alanda asfalt yenileme ve tretuvarın yanı sıra peyzaj düzenlemesi ve trafik işaretleme, levhalama işlemleri gerçekleştirilecek

Trafik sorunu çözüme kavuşacak

Ayvalık genelinde sürdürülen ulaşım projelerinin birer birer hayata geçirmesinin yanı sıra yaya ve taşıtların sık kullandığı, Armutçuk Pazaryeri'nin de ulaşım ayaklarından biri olan bölgede Ayvalık Belediyesi akıllı kavşaklarla trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Ayvalık Belediyesi bu kapsamda Armutçuk Sahil, İtfaiye Çıkışı, Armutçuk Pazaryeri ve Cunda Yolu kesişiminde yer alan kavşak üzerinde düzenleme yapıyor. İtfaiye Kavşağı olarak bilinen bölgenin konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına sahip olmasının yanı sıra yayalar içinde de güvenli bir ulaşımın amaçlandığı düzenleme ile akıllı kavşak, kısa sürede faaliyete başlayacak. Akıllı kavşakla bölgede yaşanan trafik sorunu çözüme kavuşacak.

Kronik birçok sorun çözüme kavuştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikleri tarihten bugüne kadar kentin yıllardır süregelen, kronikleşmiş birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi. Ayvalık'ta ihtiyaçları gidermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Ergin, "Burada yaptığımız akıllı kavşak düzenlemesi tamamlanınca, yayalarımız ve araç trafiğimiz rahat bir nefes alacak. Yoğun bir şekilde kullanılan bölgemizde yapılan çalışmayla kronikleşmiş bir sorunu daha çözeceğiz. Daha önce hayata geçirdiğimiz Sarımsaklı Yonca 1 Mevkii, Küçükköy girişi, Cunda Gönülyolu Köprüsü girişinde yaptığımız kavşak uygulamaları ile trafik akışını rahatlatıp, yayalarımız için güvenli bir ulaşım sağlamış olduk. Bu bölgede yapılan çalışma daha geniş kapsamlı ve tamamlandığında Ayvalık'ımıza güzellik katacak. Gece ve gündüz ziyaretlerimde gözlemlediğim kadarıyla tüm ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyor ve kısa zaman içinde hizmete sunmayı amaçlıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli
Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli
Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli
Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli
Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli
Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli

YORUMLAR
500
Van'da korkutan yangın Van'da korkutan yangın Tayvan'daki elektrik kesintisi 5 milyondan fazla haneyi karanlıkta bıraktı Tayvan'daki elektrik kesintisi 5 milyondan fazla haneyi karanlıkta bıraktı

Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Ukrayna savaşı Rusya'ya günlük olarak ne kadara mal oluyor? Her gün 20 milyar doları cepheye akıtıyorlar
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:45 'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor!
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Fırat tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta akıllı kavşakla trafik daha güvenli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement