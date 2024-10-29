Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyetin 101. yıldönümü büyük bir coşku ile kutlandı. Cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı, törenler düzenlendi ve ödüller verildi.

29.10.2024 14:33  Güncelleme: 14:36
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'ta Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı. 28 Ekim günü Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; 29 Ekim'de Hüsnü Uğural Stadyumu'nda düzenlenen törenle sürdü.

Kenti boydan boya geçen Atatürk Caddesi, Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırlandı.

İlçenin dört bir yanından duyuru yapılan ses sisteminden saat başı çalınan marşlar coşkuyu artırdı. Kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde gezen araçlarla hem marşlar seslendirildi hem de Türk bayraklarının dağıtımı yapıldı.

Ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle süslenen caddeler görsel olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan vatandaşların coşkusunu artırdı.

Hüsnü Uğural Stadyumu'nda; Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrenciler tarafından düzenlenen törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğündeki protokol üyeleri stadı adeta hınca hınç dolduran vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, büyük coşkuya ortak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Coşkulu tören; günün anlam ve önemine ait şiirlerin okunması, gösterimler ve resmigeçit ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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