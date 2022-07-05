Ayvalık'ta DSP'nin kurucu başkanına gözyaşı seli

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Demokratik Sol Parti'nin kurucu ilçe başkanı ve uzun yıllar ilçe başkanlığını yürütmesiyle tanınan Acar Kurul hayatını kaybetti.

79 yaşında çoklu organ yetmezliği tanısıyla bir buçuk aydan bu yana İzmir'deki bir hastanede tedavi gören ilçenin eski esnaflarından Kurul'un cenazesi Saatli Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ayvalık Kabristan'ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazede; Acar Kurul'un Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Koordinatörü Macit Kurul, ailesi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları; Erkan Karasu, Ersan Bahar, belediye meclis üyeleri, Belediye-İş Balıkesir İl Temsilcisi Yüksel Özden, EMEK Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve CHP ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Tam bir Bülent Ecevit hayranı olan ilçenin sevilen simalarından Acar Kurul'un hayatını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. - BALIKESİR