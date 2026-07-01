Ayvalık'ta Kabotaj Bayramı 100. Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kabotaj Bayramı 100. Yıl Coşkusu

Ayvalık\'ta Kabotaj Bayramı 100. Yıl Coşkusu
01.07.2026 12:33  Güncelleme: 12:48
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalara Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Liman Başkan Ahmet Olcay Filiz, daire amirleri, gaziler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit denizcilerin anısına hazırlanan çelenk Sahil Güvenlik botuyla denize bırakıldı. Ardından Liman Başkanlığı binası önünde yüzme ve yağlı direğe tırmanma yarışları düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan Çetin İçten'in öncülüğünde yapılan yarışmalarda; Genç Erkekler Serbest Yüzme Yarışlarında Erdal Kaan Kamçılı birinciliği, Önder Kalp ikinciliği ve Yaşar Gümüş ise üçüncülüğü elde etti. 100 metre Büyük Erkekler Yüzme yarışlarında ise Ergin Özyörük birinciliği kazanırken, Mert Aytaş ikinci, Hakan Yörük de üçüncü oldu.

Günün en çok ilgi çeken yarışması olan yağlı direk etabında ise 5 yarışmacı yer aldı. Oldukça çekişmeli geçen ve yaklaşık yarım saat süren yarışmanın birinciliğini tecrübeli sporcu Tahir Can kazandı.

Yarışmalarda derece girenlere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Kabotaj Bayramı 100. Yıl Coşkusu - Son Dakika

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