Ayvalık'ta milli mücadelenin ilk kurşunun 107. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'ta milli mücadelenin ilk kurşunun 107. yıldönümü kutlandı

Ayvalık\'ta milli mücadelenin ilk kurşunun 107. yıldönümü kutlandı
29.05.2026 15:25  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın simge olaylarından biri olan "İlk Kurşun"un 107. yıl dönümü düzenlenen törenlerle anıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın simge olaylarından biri olan "İlk Kurşun"un 107. yıl dönümü düzenlenen törenlerle anıldı.

172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın 29 Mayıs 1919'da Ayvalık'ta düşmana karşı ilk kurşunu atmasının yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Program kapsamında daha sonra Alibey Adası'ndaki Ali Çetinkaya büstüne çiçek bırakıldı.

Törene Ayvalık Kaymakam vekili Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın yalnızca bir kent değil, bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, "Ayvalık, Anadolu'da silahlı mücadelenin ilk askeri kurşununun atıldığı yerdir. Bu kent, esareti reddeden iradenin adıdır" dedi.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından 29 Mayıs 1919'da işgal edilen Ayvalık'ın teslim olmayı reddettiğini ifade eden Ergin, Yarbay Ali Çetinkaya'nın askerlerine yaptığı tarihi çağrıyı hatırlattı. Ergin, "Ali Bey askerlerine baskı yapmadı, sadece 'Bu vatan bizden görev istiyor' dedi. Hiçbir asker silahını bırakmadı. İşte millet olmak budur" diye konuştu.

Ayvalık Cephesi'nin Milli Mücadele'nin ilk cephesi olduğuna dikkat çeken Başkan Ergin, Kuvayı Milliye birliklerinin Yunan ordusunun Anadolu içlerine ilerleyişini 13 ay boyunca yavaşlattığını ve bu direnişin Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'daki örgütlenmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Başkan Ergin konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün bizler o cesaretin, o fedakarlığın mirasçılarıyız. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak bu emaneti gelecek nesillere taşımak zorundayız" diye konuştu.

Tören, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanları ve şehitler için yapılan saygı duruşu ve anma programıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta milli mücadelenin ilk kurşunun 107. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:29:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta milli mücadelenin ilk kurşunun 107. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.