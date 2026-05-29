Ayvalık\'ta milli mücadelenin ilk kurşunun 107. yıldönümü kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın simge olaylarından biri olan "İlk Kurşun"un 107. yıl dönümü düzenlenen törenlerle anıldı.

172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın 29 Mayıs 1919'da Ayvalık'ta düşmana karşı ilk kurşunu atmasının yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Program kapsamında daha sonra Alibey Adası'ndaki Ali Çetinkaya büstüne çiçek bırakıldı.

Törene Ayvalık Kaymakam vekili Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın yalnızca bir kent değil, bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, "Ayvalık, Anadolu'da silahlı mücadelenin ilk askeri kurşununun atıldığı yerdir. Bu kent, esareti reddeden iradenin adıdır" dedi.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından 29 Mayıs 1919'da işgal edilen Ayvalık'ın teslim olmayı reddettiğini ifade eden Ergin, Yarbay Ali Çetinkaya'nın askerlerine yaptığı tarihi çağrıyı hatırlattı. Ergin, "Ali Bey askerlerine baskı yapmadı, sadece 'Bu vatan bizden görev istiyor' dedi. Hiçbir asker silahını bırakmadı. İşte millet olmak budur" diye konuştu.

Ayvalık Cephesi'nin Milli Mücadele'nin ilk cephesi olduğuna dikkat çeken Başkan Ergin, Kuvayı Milliye birliklerinin Yunan ordusunun Anadolu içlerine ilerleyişini 13 ay boyunca yavaşlattığını ve bu direnişin Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'daki örgütlenmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Başkan Ergin konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün bizler o cesaretin, o fedakarlığın mirasçılarıyız. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak bu emaneti gelecek nesillere taşımak zorundayız" diye konuştu.

Tören, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanları ve şehitler için yapılan saygı duruşu ve anma programıyla sona erdi. - BALIKESİR