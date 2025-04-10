Ayvalık\'ta Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. Kuruluş yıldönümü kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanılan törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Alpay Atıcı, daire amirleri, gaziler, polis mensupları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri, emekli polis mensuplarıyla kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Başkomiser Ömer Özgül, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıldan bu yana vatandaşların can, mal ve namusunu koruyabilmek için bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da aynı kararlılık ve azimle görevini sürdüreceğini söyledi.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Polis Karakolu ziyaret edildi. Akabinde de İlçe Kabristanı'na gidilerek şehit polisler için düzenlenen Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. - BALIKESİR