Ayvalık'ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" coşturdu - Son Dakika
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Ayvalık'ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" coşturdu

30.05.2022 08:30

Ayvalık'ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" coşturdu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu Şef Namık Arslan yönetiminde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde verilen "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" dinleyenleri adeta mest etti.

Ayvalık'ta "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" coşturdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Türk Halk Müziği Anadolu'dan Sesler Korosu Şef Namık Arslan yönetiminde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde verilen "Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri" dinleyenleri adeta mest etti.

Saat 09.00'da başlayan konserde, halk müziği severlere Anadolu'nun dört bir yanından türkü ziyafeti çekildi.

Finalinde salonda bulunanların hareketli türkülerle coşkuyu zirveye taşıdığı konserin ardından Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürü Arda Bayri, gecede adeta devleşen Şef Namık Arslan'ın nezdinde koronun en küçük üyesi bir kıza çiçek takdim ederek, sahnedeki tüm amatör sanatçılarla emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayvalık'ta Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri coşturdu
Ayvalık'ta Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri coşturdu
Ayvalık'ta Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri coşturdu
Ayvalık'ta Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri coşturdu

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Burhaniyeli kızlar boksta iddialı Burhaniyeli kızlar boksta iddialı MSKÜ'de türkü resitali MSKÜ'de türkü resitali
Kaynak: İHA

Türk Halk Müziği, Nejat Uygur, Balıkesir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta 'Türkülerle Türkiye'm Bahar Konseri' coşturdu - Son Dakika


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