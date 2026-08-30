Ayvalık’ta "Zafer" coşkusu - Son Dakika
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Ayvalık’ta "Zafer" coşkusu

Ayvalık’ta "Zafer" coşkusu
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenlerle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu, halk oyunları ve kortej yürüyüşü yapıldı. Başkan Mesut Ergin, zaferin önemine vurgu yaparak tüm kahramanları andı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Ayvalık'ta da düzenlenen bir törenle coşkuyla kutlandı.

Saat 10.00'da kaymakamlık makamında, Kaymakam Ömer Cimşit'in öncülüğünde; Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu'nun tebrikleri kabul etmesinin ardından 10.30'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla gerçekleşen tören alanına geçildi.

Törende; Kaymakam Ömer Cimşit'in yanı sıra, ilçe protokolü daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından, Ayvalık Belediye Bandosu eşliğinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı alanda bulunanlarca hep birlikte seslendirildi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından kortej geçişiyle Ayvalık'ta Zafer Bayramı coşkusu adeta zirveye çıktı.

Ayvalık'taki Zafer Bayramı kutlamaları; saat 18.00'de Murat Ustalı Spor Tesisleri'nde düzenlenen Atatürk Kupası Futbol Turnuvası final maçı ödül töreni sonrasında saat 2015'te Öğretmenevinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek Fener Alayı ile sürecek.

Başkan Mesut Ergin: "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir"

Zafer Bayramı kutlamaları saat 21.30'da Ayvalık Belediyesi tarafından açık hava tiyatrosunda düzenlenen ücretsiz Manuş Baba konseri ile sona erecek.

Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada; Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir" sözünü hatırlatarak, "Büyük Zafer'in 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda Ata'mızın huzuruna çelenklerimizi sunduk, tebrikat törenine katıldık. Gösteriler ve kortej geçişiyle zaferin coşkusunu vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Balıkesir, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık’ta 'Zafer' coşkusu - Son Dakika

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