Azerbaycan\'daki Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı\'nda hedefler tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde sürerek hedeflerin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikata ilişkin görüntüleri resmi medya hesabından paylaşarak, üç ülkenin müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeye yönelik eğitimlerin sürdüğünü bildirdi.

Paylaşımda, "Üç ülke, tek irade; güçlü koordinasyon, tam isabet" mesajına yer verildi.