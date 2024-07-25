Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı bölgeden uzaklaştırdı

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Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.55 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi. Yetkililer, İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. - BAKÜ