Azerbaycan Gence Milletvekili ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Azerbaycan Gence Milletvekili ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

Azerbaycan Gence Milletvekili ZBEÜ Rektörü\'nü ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette iki üniversite arasındaki iş birlikleri ve faaliyetler konuşuldu. Milletvekili Hamzayev, Türkiye'de bulunmaktan memnuniyetini dile getirerek Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

25.03.2024 17:56  Güncelleme: 18:09
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Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz de yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Milletvekili Hamzayev'le Üniversitede hayata geçirilen faaliyetler ve ZBEÜ ile Azerbaycan'daki Üniversiteler arasında yapılan ikili iş birliklerine dair sohbet etti.

Dost ve kardeş ülke Türkiye ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Milletvekili Hamzayev, misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azerbaycan Gence Milletvekili ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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