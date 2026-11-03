Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zeynalov, Akyaka\'da kültürel iş birliğini görüştü

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ilişkileri ve kültürel iş birliği imkanları ele alındı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi, kültürel ve toplumsal ortaklıklar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağların her alanda geliştirilmesinin önemine dikkat çekilirken, yerel düzeyde kurulabilecek iş birlikleri ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi konuları da gündeme geldi.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, iki ülke arasındaki kardeşliğin önemine vurgu yaparak Başkonsolos Goşgar Zeynalov'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.