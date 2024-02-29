Azerbaycan ordusu Bayraktar AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Protesto Edildi

Bursa'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katılan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin'e sahip çıkılmadığı ve İsrail ile ticaretin devam ettiği gerekçesiyle bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular, İsrail ile olan ticaretin durdurulması talebini dile getirerek tepkilerini gösterdi. Bakan Işıkhan ise protestoculara hiçbir açıklama yapmadan hızlıca uzaklaştı.