Azerbaycan ordusu Bayraktar AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika
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Azerbaycan ordusu Bayraktar AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) yapılan tatbikatta, hava keşif, düşman hedeflerinin belirlenmesi gibi görevlerin icra edildiğini açıkladı. Tatbikatın amacı, savaş hazırlığını üst seviyede tutmak ve İHA personelinin becerilerini geliştirmekti.

29.02.2024 13:35
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Azerbaycan ordusu, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, önceden onaylanan yıllık tatbikat planına göre insansız hava araçlarının (İHA) savaşa hazır duruma getirildiği belirtildi. Tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği aktarıldı. Savaş hazırlığını üst seviyede tutmak ve İHA personelinin kişisel becerilerinin daha da geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, verilen tüm görevlerin yüksek profesyonellikle yerine getirdiği vurgulandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azerbaycan ordusu Bayraktar AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan ordusu Bayraktar AKINCI TİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika
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