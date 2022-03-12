Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı - Son Dakika
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Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı

12.03.2022 13:29
Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Azerbaycan'ın ilan ettiği "Şuşa Yılı"nı kentte düzenlediği özel programla kutladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Azerbaycan'ın ilan ettiği "Şuşa Yılı"nı kentte düzenlediği özel programla kutladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu'nun işbirliğinde Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen Şuşa Yılı kutlama programına, Azerbaycan Milletvekilleri Anar Memmedov ve Ramin Memmedov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Milletvekili Doçent Elman Ceferli, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Azebaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitü Başkanı Prof. Dr. Kerim Şükürlü ve Nahçıvan Devlet Filarmoniyası'nın mensupları katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, etkinlikte Şuşa ile Erzurum'un kardeş şehir ilan edildiğini açıkladı. Konuşmasında Şuşa'nın tarihi ve kültürel birikimine vurgu yapan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Bilim şehri, sanat şehri, kültür şehri Şuşa Tarih şehri, medeniyetler şehri Şuşa Şairlerin şehri, 'Azerbaycan müziğinin beşiği' Şuşa Azerbaycan şehitlerinin şehri, Azerbaycan toprağı, Karabağ'ın sembolü Şuşa ve günlerden 8 Kasım 2020. Düşman işgalinden kurtulan, ezanların tekrar yükseldiği Türk şehri Şuşa... Şuşa; Azerbaycan kültürünün beşiği olarak da bilinir. Şuşa Karabağ'ın başkenti Hankenti'ne nazır antik bir kalenin içinde ve etrafında gelişmiş, müstahkem kale şehirdir. Şuşa bizim tam 28 yıldır vatan hasretimizdi. Şuşa demek Azerbaycan demekti. Şuşa Azerbaycan için onur, milli gurur ve haysiyet meselesiydi. Zafere susamış Azerbaycan'ın kahraman ordusunun Şuşa'ya girdiği gün, Azerbaycan için son yüzyılın en büyük mutluluğuydu bu Can Azerbaycan hasret kaldığı vatan toprağına hamd olsun kavuşmuş oldu. Tüm dünya, Türklerin gücünü ve büyüklüğünü Şuşa'da da görmüş oldu. Azerbaycan, Karabağ Zaferi ile sadece Ermenistan'ı değil, dünyaca ünlü Ermeni lobisini de darmadağın etmiş oldu. Yaşasın Şuşa, Yaşasın Can Azerbaycan"

"Erzurum ve Şuşa kardeş şehir oldu"

Başkan Mehmet Sekmen, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü bağları daha da zirveye taşımak amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası Erzurum ve Şuşa'nın kardeş şehir olduğunu ifade etti. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Can Azerbaycan ve Türkiye'mizi, bu iki devleti ve necip tek milletini tanıyanlar çok iyi bilir ki; Türkiye olmadan Azerbaycan ve Azerbaycan olmadan da Türkiye kesinlikle düşünülemez. Bu manada Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; Can Azerbaycan'ımızla olan ilişkilerimizin güçlenmesi ve kardeşliğimizin pekişmesi noktasında çok özel adımlar atmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi bu önemli adımlar biri de 'Kardeş Şehir' projemizdir. Belediye meclisimizde alınan kararla; Şuşa ile Erzurum kardeş şehir oldu. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Şu çok iyi bilinmelidir ki; kültür, örf, adet ve gelenekleri bir olan, aynı sevinç, aynı acı ve aynı heyecanı yaşayan Türkiye-Azerbaycan dostluğu, başta Avrupa olmak üzere tüm dünya milletlerine model teşkil etmektedir. Erzurum'un kardeş şehri olan Suşa'nın kurtuluşunu bir kez daha canı gönülden kutlarken, bu vesileyle Türkiye-Azerbaycan iş birliğini güçlendiren Şuşa Beyannamesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Erzurum'un, kardeş şehrimiz Şuşa ile daha sıkı bir şekilde ticari, sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel bağlarını güçlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." - ERZURUM

Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı
Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı
Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı
Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı
Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı
Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı
Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum'da kutlandı

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Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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