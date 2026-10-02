Azerbaycanlı gazi Taleh Camalov, TEKNOFEST Güneydoğu\'da askerlerle kucaklaştı

Azerbaycanlı gazi Taleh Camalov, TEKNOFEST Güneydoğu'da askerlerle kucaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya gelen 2. Karabağ Savaşı gazisi Taleh Camalov, festival alanını gezerek yerli ve milli ürünleri inceledi. Türk askerleriyle kucaklaşıp hatıra fotoğrafı çektiren Camalov, 'İki devlet, tek milletiz' diyen Camalov, askerler için dua etti.
TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan 2. Karabağ Savaşı gazisi Azerbaycanlı Taleh Camalov, festival alanını ziyaret ederek Türk askerleriyle bir araya geldi. Azerbaycan'dan TEKNOFEST için Türkiye'ye geldiğini belirten İkinci Karabağ Gazisi Taleh Camalov, "İki devlet, tek milletiz: Azerbaycan-Türkiye. Allah askerlerimizi korusun" dedi.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ Gazisi Taleh Camalov alanı gezip yerli ve milli ürünleri inceledi. Festival alanında yoğun ilgiyle karşılanan Camalov, Türk askerleriyle kucaklaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi
Azerbaycan'dan TEKNOFEST için Türkiye'ye geldiğini belirten İkinci Karabağ Gazisi Taleh Camalov, "Azerbaycan'dan geldim TEKNOFEST'e. Ben her sene katılıyorum. Bütün TEKNOFEST'lere katıldım ve her sene de yeni teknolojiler görüyoruz. Allah yardım etsin, devamlı etsin. İki devlet, tek milletiz: Azerbaycan-Türkiye. Allah askerlerimizi korusun" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?