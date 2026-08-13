Aziz George Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı - Son Dakika
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Aziz George Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı

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İskenderun'daki tarihi Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları hızla sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde hasar alan İskenderun Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları başladı.

İlçede 1585 yılında kurulan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi Aziz George Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları, Hatay Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun projeleri onaylamasının ardından başladı.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Can Teymur, 6 Şubat depremlerinde hasar gören kilisede devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Restorasyon çalışmalarının yüklenici firmayla yapılan sözleşme kapsamında sürdüğünü belirten Can Teymur, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Kilisenin iç ve dış bölümlerinde, yapının tarihi dokusuna uygun şekilde statik güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Teymur, restorasyonun yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Teymur, restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bilgi ve destekleri çerçevesinde sürdüğünü belirterek, finansmanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ankara Ofisi tarafından vakfa sağlanan fonun yanı sıra vakfın kendi bütçesinin de kullanıldığını kaydetti. Yüklenici firmayla yapılan sözleşmede teslim süresinin 240 gün olarak belirlendiğini aktaran Teymur, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde tarihi yapının bu yılın sonunda tamamlanacağını söyledi.

KİLİSENİN KUBBESİ ASLINA UYGUN OLARAK YAPILACAK

Restorasyon çalışmalarına ilişkin teknik bilgiler veren Yüksek İnşaat Mühendisi İlhan Turunç ise statik projeye uygun olarak temel güçlendirmesi yapılacağını belirtti. Duvarların taşıma gücü açısından güvenli hale getirilmesi amacıyla taban kesitinin genişletileceğini ve temel güçlendirmesi gerçekleştirileceğini ifade eden Turunç, kagir yapılarda oluşan boşlukların kapatılması ve duvarların mukavemetinin artırılması için hidrolik kireç enjeksiyonu uygulandığını söyledi. Turunç, duvarların depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla içeriden ve dışarıdan güçlendirme sıvası ile birlikte terleme uygulaması yapılacağını belirtti. Restorasyonun önemli unsurlarından birinin de kilisenin tarihi kubbesinin yeniden ortaya çıkarılması olduğunu dile getiren Turunç, 1900'lü yıllarda çekilmiş orijinal bir fotoğraf üzerinden kilisenin geçmişte kubbeli olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bu doğrultuda projelerin hazırlandığını belirten Turunç, kilisenin kubbesinin aslına uygun şekilde yeniden onarılacağını ifade etti.

AVLUYA YENİ İDARİ YAPI YAPILACAK

Restorasyon projesi kapsamında kilisenin avlu bölümüne yeni bir idari yapı da yapılacak. Söz konusu yapının kilisenin sosyal, kültürel, yönetimsel ve idari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığı belirtilirken, bu çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Tarihi Aziz George Kilisesi'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte, 6 Şubat depremlerinde zarar gören önemli tarihi yapılardan birinin yeniden ayağa kaldırılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ/HATAY,

Kaynak: DHA

İskenderun, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aziz George Kilisesi'nin Restorasyonu Başladı - Son Dakika

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