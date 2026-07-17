Aziz Üstel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aziz Üstel Hayatını Kaybetti

Aziz Üstel Hayatını Kaybetti
17.07.2026 17:37
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Galatasaray eski yöneticisi ve gazeteci Aziz Üstel, 80 yaşında İzmir'de vefat etti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi, sunucu ve iş insanı Aziz Üstel, 'çoklu organ yetmezliği' nedeniyle İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 80 yaşındaki Üstel'in cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

Televizyoncu ve gazeteci Aziz Üstel, 80 yaşında İzmir'de 'çoklu organ yetmezliği' nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi olarak görev yapan Üstel'in vefatını, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Albayrak, "Star Yazar Ailesi"nin çok değerli üyesi Aziz Üstel ağabey bugün İzmir'de vefat etti. Eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı söyledi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Aziz Nafis Üstel

1948 doğumlu Aziz Üstel, ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra çevirmenlik yapan Üstel, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal adlı eseri başta olmak üzere çok sayıda kitabı Türkçeye kazandırdı.

Gazetecilik kariyerinde Tercüman ve Günaydın gazetelerinde görev yapan Üstel, TRT'de çeşitli yapımların çevirmenliğini üstlenirken, "Gecenin Konukları" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Kariyeri boyunca televizyon programları hazırlayan, dizi yazarlığı yapan ve spor yayıncılığı alanında çalışan Üstel, Galatasaray Spor Kulübü'nde de yöneticilik görevinde bulundu. Üstel son olarak Star gazetesinde köşe yazıları kaleme alıyordu.

Aziz Üstel'in cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Karşıyaka Yeni Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aziz Üstel Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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