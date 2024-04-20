Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar\'a iş çizmesi hediye edildi

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Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Gecemizi gündüze katacak, tüm imkanlarımız ve var gücümüzle Aziziye için seferber olacağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar'ı kutlama ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Aziziye Belediyesini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Aziziye İlçe Teşkilat mensupları, 'hayırlı olsun' dileklerini paylaştıkları Başkan Akpunar'a iş çizmesi hediye etti. Aziziye İlçe Başkanı Recep Turhan, "Aziziye'de sahalardan bir an bile geri durmayacağına yürekten inandığımız Emrullah Başkanımıza başarı ve kolaylıklar diliyoruz." dedi.

"Aziziye için düşlerimiz var"

Yeniden Refah Partisi Aziziye İlçe Başkanı Recep Turhan, Kadın Kolları Başkanı Hacer Cankaya ve Gençlik Kolları Başkanı Seyfettin Keskin ile partili yöneticilerden oluşan heyeti makamında konuk eden Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Akpunar, yoğun bir tempoyla geçen seçim sürecinin sona erdiğini ve Aziziye'de artık yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, "Bizim Aziziye için düşlerimiz var, bizim Aziziyeli hemşehrilerimiz için hizmet sözümüz var. Bütün gayretimizle, azmimizle, enerjimiz, heyecanımız ve tüm inancımızla inşallah bu düşlerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Aziziye'mizde ikamet eden istisnasız herkesin yeri başımızın üstünedir, varlıkları bizim için değerli ve kıymetlidir. Ayrımız gayrımız yoktur, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Akpunar'a iş çizmesi hediye edildi

Öte yandan Başkan Akpunar'ı kutlama ziyaretine gelen Yeniden Refah Partisi Aziziye İlçe Teşkilatı, 'hayırlı olsun' hediyesi ile hizmet mesajı vermeyi de ihmal etmedi. İlçe Başkanı Recep Turhan, Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar'ın tam bir saha ve hizmet adamı olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir başkana da, ancak böylesine anlamlı bir hediye sunulur" dedi. Akpunar'a iş çizmesi hediye eden Recep Turhan, "Sayın Başkanımızın sahalardan bir an bile geri durmayacağına eminiz, buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Hediye için Aziziye Yeniden Refah Partisi heyetine teşekkür eden Başkan Akpunar ise, "Bu çizmeler hizmet aşkımızın, gayretimizin ve azmimizin bir nişanesi olsun inşallah" dedi. - ERZURUM