İşçilere yüzde 87 zam! Belediyedeki en düşük maaş 18 bin lira oldu - Son Dakika
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İşçilere yüzde 87 zam! Belediyedeki en düşük maaş 18 bin lira oldu

29.12.2022 18:44

Erzurum'un Aziziye Belediyesinde çalışan işçiler maaşlarına yüzde 87 zam aldı. Zamla birlikte belediyede en düşük işçi maaşı 18 bin liraya yükseldi.

Erzurum'un Aziziye Belediyesi ile belediye çalışanlarını temsil eden Belediye-İş Sendikası arasında protokol imzalandı. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Belediye-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Himmet Bozan ve işçi sendika temsilcisi Yılmaz Meral'in de katıldığı törende, işçilere yüzde 87 zam yapıldı. Son zamla en düşük işçi maaşı sosyal haklarla 18 bin lira oldu.

Belediyeden işçilere yüzde 87 zam! En düşük maaş 18 bin TL oldu

"ATILAN ADIMLARI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Emekleri paha biçilmez olan çalışanları için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Orhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetimiz, çalışanların refah seviyesini yükseltmek ve enflasyon karşısında mağdur olmamalarını sağlamak için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Bu manada atılan adımları hepimiz biliyoruz. Ek gösterge sorunundan sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesine, asgari ücret artışından son olarak EYT hamlesine varıncaya kadar çalışma hayatına dönük reform niteliğinde birçok adım atıldı. Biz de Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına aynı hissiyat ve hassasiyetle yüzde 87 oranında zam yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Belediyeden işçilere yüzde 87 zam! En düşük maaş 18 bin TL oldu
Kaynak: AA
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Belediye İş Sendikası, Erzurum, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşçilere yüzde 87 zam! Belediyedeki en düşük maaş 18 bin lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşçilere yüzde 87 zam! Belediyedeki en düşük maaş 18 bin lira oldu - Son Dakika
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