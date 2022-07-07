Aziziye Belediyesi'nden vefa örneği - Son Dakika
Üye Girişi

Aziziye Belediyesi'nden vefa örneği

07.07.2022 17:07
Aziziye Belediyesi'nden vefa örneği

Aziziye Belediyesi tarafından yaptırılan ve açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne, Şehit Piyade Er Tuncay Yurdigül'ün ismi verildi.

Aziziye Belediyesi tarafından yaptırılan ve açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne, Şehit Piyade Er Tuncay Yurdigül'ün ismi verildi.

Aziziye Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birleşiminde oy birliğiyle alınan kararın ardından konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Şehitlerimiz bizim şeref levhalarımızdır, onur, gurur, övünç ve kıvanç madalyalarımızdır. Yüce Allah, tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin! Meclis üyelerimize bu çok özel kararı aldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Karar Aziziye Meclisi'nde alındı

Aziziye Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan başkanlığında gerçekleşti. Çeşitli gündem maddelerinin ele alındığı Meclis toplantısında, ayrıca çok özel bir karara da imza atıldı. 1997 yılında eli kanlı terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Tuncay Yurdigül'ün ismi, Aziziye Belediyesi'nin Dadaşkent'te yaptırdığı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne verildi. Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ın teklifiyle gündeme alınan maddeyi oy birliğiyle kabul eden Aziziye Belediyesi Meclis üyeleri, sergiledikleri vefa örneğiyle Erzurumlu şehidin ailesine adeta bayram sevinci yaşattı.

Şehitlerimizi yüreklerimize nakşettik

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; Erzurum'un şehitler otağı olduğunun altını çizdi. Vatan ve bayrak uğruna can vermeyi canına minnet sayan tüm şehitlere rahmet ve minnet borçlu olduklarını söyleyen Başkan Orhan, "Onlar bizim görünmez ordularımız, onlar bizim şefaat kapılarımız ve onlar Alah'ın izniyle bizim cennet müjdecilerimizdir. Her bir şehidimizin ismini elbette yüreklerimize nakşediyoruz. Onları şeref levhalarımız, övünç ve kıvanç kaynaklarımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla isimlerini de, hem gönüllerimizde, hem de eserlerimizde yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karakolunu kahramanca savunmuştu

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne isminin verilmesi kararlaştırılan Şehit Piyade Er Tuncay Yurdigül'ün, bundan 25 yıl önce Şırnak Taşkonak Karakolu'nda şehit düştüğünü hatırlatan Başkan Orhan, "Kahraman şehidimiz nöbet esnasında PKK'lı teröristlerle çatışmayla girmiş, 3 teröristi etkisiz hale getirmiş ve kahpe kurşunların hedefi olmuştu. Yüce Allah, tüm şehitlerimiz gibi, Tuncay Yurdigül kardeşimizin de makamını ali eylesin, mekanı cennet olsun" niyazında bulundu. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı Yakub onuruna yemek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı Yakub onuruna yemek verdi Malezya Başbakanı Yakub, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Malezya Başbakanı Yakub, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye, Piyade, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aziziye Belediyesi'nden vefa örneği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:19:38. #1.12#
SON DAKİKA: Aziziye Belediyesi'nden vefa örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement