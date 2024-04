Aziziye Belediyesi, zifte batan yavru köpeklerle ilgili açıklama yaptı

Yerel

Aziziye Belediyesi, zifte batan ve daha sonra gönüllüler tarafından kurtarılan 10 yavru köpekle ilgili bir açıklama yaptı.

İlçeye bağlı Ilıca Mahalle Mezarlığı'nın güneyindeki kontrolsüz alana kimler tarafından döküldüğü henüz bilinmeyen zift atıkları içerisinde mahsur kalan yavru köpeklerle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Öncelikle belediyemizin asfalt üretim tesisi bulunmadığı gibi, söz konusu malzemenin kullanılmasını gerektiren herhangi bir çalışmamız da olmamıştır. Dolayısıyla bu hadisenin belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamakla birlikte, yavru köpeklerin kurtarılması yönündeki çalışmalara konudan haberdar olur olmaz belediye ekiplerimiz de müdahil olmuştur. İlaveten bu konu kurumumuzca yakından takip edilmekte ve gerekli araştırma-soruşturma işlemleri devam etmektedir. İçinde yaşadığımız dünyada insanlar kadar hayvanların da hak sahibi olduğunu bilen ve onların her şartta ve yine her durumda korunması gerektiğine inanan bir yönetim olarak; sevimli dostlarımızla dost bir kurum olduğumuzun bilinmesini istiyor, bu hususta bütün hayvan severlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını da, özellikle çiziyoruz." dedi. - ERZURUM