Aziziye Kahramanı Bahri Bey'in Nadir Fotoğrafı Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
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Aziziye Kahramanı Bahri Bey'in Nadir Fotoğrafı Gün Yüzüne Çıktı

Aziziye Kahramanı Bahri Bey\'in Nadir Fotoğrafı Gün Yüzüne Çıktı

Miralay Bahri Bey'in tarihi fotoğrafı, araştırmacı Taner Özdemir tarafından bulundu. Anma etkinliği planlanıyor.

15.11.2024 09:47
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93 Harbi'nin en önemli kahramanlarından biri olan Aziziye Kahramanı Miralay Bahri Bey'in nadir bir fotoğrafı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve araştırmacı-yazar Taner Özdemir tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Sarıkamış'ta ailesiyle birlikte çekilen tarihi fotoğraf, Taner Özdemir'in titiz araştırmaları sonucu keşfedildi. Araştırmacı-yazar Taner Özdemir, "Fotoğrafa, internette "Bahri Bey" ismiyle yapılan aramalarla kolaylıkla ulaşılabiliyor. Fotoğrafın sahibine ulaşıldığında, Bahri Bey'in efsanevi mücadelesini daha geniş kitlelere duyuracak bir anma etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu konuda yardımcı olabilecek herkesi, fotoğraf sahibine ulaşılması için destek olmaya davet ediyoruz. Aziziye Tabyası'nın 3 numaralı bölüm sorumlusu olarak, Miralay Bahri Bey, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında büyük bir cesaret sergileyerek Erzurum'un savunmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Mehmed Arif Bey'in hatıratında, Bahri Bey'in cesaretine dair şu ifadeler yer almaktadır: "Kurşunlanan Bahri Bey, mendiliyle yarasını sararak, askere fark ettirmeden savaşa devam etti. Kimse yaralandığını anlamadı. Düşman püskürtüldükten sonra ise geri alınmasını ve yerine yeni bir komutan atanmasını istedi." Ruslar tabyalara ulaştığında ağır yaralanan Bahri Bey, yarasını gizleyerek Erzurum'a haber göndermiş ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile irtibata geçmiştir. Bu kahramanlık, sadece askeri değil, aynı zamanda halkın fedakarlığını simgeler." şeklinde konuştu.

Taner Özdemir'in bu fotoğrafın, Miralay Bahri Bey'in kahramanlık hikayesini ve Erzurum'un savunmasındaki kritik rolünü bir kez daha hatırlatması açısından önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu" Fotoğrafın sahibine ulaşıldığında, Bahri Bey'in anısını yaşatacak bir anma etkinliği düzenlenmesi planlanıyor. Aziziye Kahramanı, Türk milletinin hafızasında her zaman saygıyla anılacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aziziye Kahramanı Bahri Bey'in Nadir Fotoğrafı Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

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