Aziziyespor Kulübü, Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı ile Yeni Projeleri Görüştü

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Spor Amatörde mücadele eden ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Aziziyespor Kulüp yöneticileri düzce Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı ile bir araya gelerek yeni projeleri görüştüler.

2023-2024 sezonunda 1. Amatörde mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 2024-2025 futbol sezonunda Süper Amatörde mücadele edecek olan Aziziyespor Başkanı Sedat Mıhçı ve yönetim kurulu üyeleri Dünya gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı Türker Aygündüz ile bir araya geldi. Sporun konuşulduğu ziyaret sonunda konuşan Sedat Mıhçı, "Düzce ve Mahallemiz ile ilgili istişareler yaptık bilgi paylaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel çalışmalarımız olacak. Aziziyespor bu günü kadar yaptığı gibi bundan sonrada sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DÜZCE