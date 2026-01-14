Edremit'te bir babanın kızı ıslanmasın diye yaptığı durak belediyeyi harekete geçirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir baba, okula giden kızının otobüs beklerken ıslanmaması için ahşap ve şeffaf brandadan bir durak inşa etti. Babanın bu fedakarlığına kayıtsız kalmayan belediye ekipleri, bölgeye modern bir durak yerleştirdi.

Edremit'te yaşayan Şadi Arslan, lise 2. sınıf öğrencisi olan kızının yağmurlu havalarda otobüs beklerken ıslanmasına razı olmadı. Kızının haftanın her günü okul ve dershaneye gitmek için beklediği noktada durak bulunmaması üzerine çözüm arayışına giren baba Arslan, mahalle muhtarıyla görüştü. Kara yollarına ait bölgede yer sorunu olduğu gerekçesiyle resmi bir durak yapılamadığını öğrenen Arslan, kolları sıvadı.

Hem kızı hem de yaşlılar için yaptığı ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nde, Çanakkale - İzmir kara yolu kenarına kendi imkanlarıyla bir durak inşa eden Arslan, yapımda oturduğu sitedeki inşaat malzemelerini ve şeffaf brandaları kullandı. Arslan, ustaların da desteğiyle yaptığı durağın içine yaşlı vatandaşların oturabilmesi için bir de bank yerleştirdi.

Babanın bu anlamlı çabası ve çözüm üretme isteği üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Arslan'ın yaptığı geçici yapıyı kaldırarak, yolun hemen dışındaki uygun alana standartlara uygun, modern bir durak monte etti.

Kızının Edremit'te okuduğunu söyleyen Şadi Arslan, "Haftanın 7 günü, yani 5 günü devlet okuluna 2 günü de dershaneye gidiyor. Dolayısıyla burada yağmurlu, fırtınalı ve soğuk günler oluyor. Mahalle muhtarımızla görüştüğümde 'buraya bir durak yapalım, yaptıralım' dedim. 'Şadi abi ben kaç sefer gittim dilekçe verdim. Kara yollarının yeri olmadığından dolayı belediye de yapamıyor' dedi. Ben, 'kızım burada hastalanıyor, gerçekten soğukta kalıyor' dedim. Sonra kendi kendime düşündüm ve böyle küçük bir durak yapayım. En azından yağmur yağdığında ya da soğuk olduğunda yaşlı teyzelerimiz de kızım da yaptığım durağın içine girer böylelikle korunaklı olur diye düşünerek bunu yapmaya karar verdim. Ondan sonra görenler sosyal medyaya verdiler. Bu şekilde gelişti. Benim yoksa niyetim sesimi belediyeye duyurmak diye bir düşüncem yoktu. Olay bu şekilde gerçekleşti" dedi. - BALIKESİR