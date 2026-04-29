Baba-oğul açılışta gözyaşlarını tutamadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde açılışı yapılan eczane töreni duygusal anlara sahne oldu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun oğlu Eczacı Alp Öküzcüoğlu tarafından açılan eczanenin açılışında baba ve oğul gözyaşlarına hakim olamazken, mesleği eczacılık olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da genç eczacıya işini sevmesi ve siyasete girmemesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Alaşehir Yenice Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde hizmete giren eczanenin açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çevre ilçe belediye başkanları, Eczacı Yıldız Türker, aile yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta dualar edilerek davetlilere ikramlarda bulunuldu.

"Siyasete girmeyin işinizi sevin"

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eczacılığın insan sağlığı açısından önemli ve saygın bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Eczacılık çok güzel ve keyifli bir meslek. Türkiye'de birçok meslek zor dönemlerden geçse de eczacılık mesleği ayakta kalmayı sürdürüyor. Genç meslektaşımıza bol kazançlar diliyorum. Babanız gibi, Besim amcanız gibi siyasete girmeyin, işinizi sevin. Bana bazen soruyorlar 'en çok neyi özlüyorsun' diye, 'Ben en çok eczaneyi özlüyorum' eczanemi çok seviyordum." dedi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Allah'ım bana iki oğlan ver bir araba bir de işim olsun diyordum. Tek hedefim vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmekti. Oğlumun kendi emeğiyle bu noktaya gelmesi beni çok mutlu ediyor. Allah herkesi evlatlarından güldürsün. Siyaset bir araçtır ama oğluma tavsiyem işine odaklanmasıdır. Helalinden kazan, hileye harama bulaşma. Sen hep sevdim, hep de seveceğim" diye konuşarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Alaşehir'de 58 yıldır eczacılık mesleğini sürdürdüğünü belirten Alp Öküzcüoğlu'nun Anneannesi Eczacı Yıldız Türker de mesleği torunu Alp Öküzcüoğlu'na devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ailemizin sekizinci eczacısı oldu. Yıllarca verdiğimiz sağlık hizmetini artık torunum sürdürecek. Bugün benim en mutlu günüm" ifadelerini kullandı.

Genç eczacı Alp Öküzcüoğlu ise açılışa katılan herkese teşekkür ederek, kendisine verilen desteklerden dolayı ailesine minnettar olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte kurdele kesilerek eczane hizmete açıldı. Beyaz önlüğü giyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu eczanenin ilk satışını da yaparak hayırlı kazançlar diledi. - MANİSA