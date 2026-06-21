Baba-oğul itfaiyecilerin gurur hikayesi

İzmir İtfaiyesi'nde 33 yıldır görev yapan Haki Arduç'un meslek sevgisi oğluna da miras kaldı. Çocukluğunda kahramanı olarak gördüğü babasının görev hikayelerini dinleyerek büyüyen Erdal Arduç, 2012'de girdiği sınavları kazandıktan sonra itfaiye memuru oldu. Babalar Günü'nde aynı teşkilatta, aynı üniformanın içinde görev yapan baba-oğul, fedakarlığın, dayanışmanın ve meslek aşkının kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını anlatıyor.

Kimi meslekler vardır; babadan oğula yalnızca bir iş olarak değil, bir yaşam biçimi olarak aktarılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 64 yaşındaki Haki Arduç ile 36 yaşındaki oğlu Erdal Arduç'un hikayesi de bunun en güzel örneklerinden biri. Biri 33 yıldır insanların yardımına koşan deneyimli bir itfaiye şoförü, diğeri ise çocukluk yıllarından bu yana hayranlıkla izlediği babasının izinden giden bir itfaiyeci. Baba ve oğul bugün aynı teşkilatta, aynı üniformanın içinde, aynı tehlikelere karşı omuz omuza mücadele veriyor.

İtfaiyeciliği seçmesinde en büyük etken babası

Erdal Arduç için itfaiyecilik yalnızca bir meslek değil, çocukluğundan beri hayatının bir parçası. Babasının görevden dönüşlerinde anlattığı olayları ve insan hayatına dokunan kurtarma hikayelerini dinleyerek büyüyen Arduç, bu mesleğe duyduğu ilgiyi yıllar içinde bir kariyere dönüştürdü. Girdiği sınavları başarıyla tamamladıktan sonra 2012 yılında itfaiye eri olarak göreve başlayan Arduç, bugün Merkez Yenişehir İtfaiye Grubu'nda itfaiye çavuşu ve amir yardımcısı olarak görev yapıyor. Evli ve Toprak adında 10 yaşında bir oğlu bulunan Arduç, itfaiyeciliği seçmesinde en büyük etkenin babası olduğunu söyledi.

"En büyük motivasyonum babam kadar başarılı olabilmek"

Babası Haki Arduç'u çocukluğundan beri görev başında izlediğini belirten Erdal Arduç, "Babam görevine ömrünü adamış bir insan. İşini büyük bir sevgi ve özveriyle yapıyor. Onu örnek alarak ben de mesleğimi aynı tutkuyla sürdürüyorum. Çocukluğumdan beri görevini nasıl yerine getirdiğini gözlemleme fırsatı buldum. Görevine gösterdiği özen ve disiplin benim için her zaman örnek oldu. En büyük motivasyonum da en az onun kadar başarılı bir itfaiyeci olabilmek" dedi.

Babasıyla aynı teşkilatta görev yapmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Arduç, "Babamla birlikte aynı üniformayı taşımaktan gurur duyuyorum. Baba-oğul olsak da görev sırasında tamamen profesyoneliz. Yangınlarda, kurtarma operasyonlarında ve afetlerde birbirimize destek oluyor, işimizi en iyi şekilde yapmak için birlikte mücadele ediyoruz" diye konuştu.

İtfaiyeciliğin zor ve riskli bir meslek olduğunun altını çizen Arduç, "Bu işe başlarken bunların hepsini biliyordum. Çünkü babamın mesleğini yıllarca gözlemledim. İşimi seviyorum. İşimi sevebilmemin en büyük nedenlerinden biri de babamın 30 yılı aşkın süredir bu görevi başarıyla sürdürüyor olması Çocuğumun da ileride itfaiyeci olmasını isterim. Eğer bu mesleği seçer ve en iyi şekilde yaparsa ben de babamın benimle gurur duyduğu gibi onunla gurur duyarım" dedi.

Yangınlarla mücadele için yurttaşlara çağrı

Son yıllarda yangınların sayısında ve şiddetinde artış yaşandığına dikkat çeken Arduç, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Arduç, "Özellikle orman yangınlarının sayısı arttı. Babamla birlikte birçok büyük yangında görev yaptık. Yurttaşlarımızdan yangınlara neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını istiyoruz. Sigara izmaritlerinin ve yangına sebep olabilecek atıkların doğaya atılmaması gerekiyor" diye konuştu.

"Oğlumu ateşin içine göndermek kolay değil"

33 yıldır İzmir İtfaiyesi'nde şoför olarak görev yapan 64 yaşındaki Haki Arduç ise oğluyla aynı safta mücadele etmenin kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi. "Oğlumla birlikte görev yapmak gurur verici" diyen Arduç, "İşimi severek yapıyorum. Çocuklarım küçükken itfaiyeye gelir gider, yaşadığımız olayları anlatırdım. Onlar da büyük bir ilgiyle dinlerdi. Oğlumun bu mesleği seçmesinde bunların etkisi oldu. Birlikte birçok olaya gittik. Gerçekten gurur duyulacak bir meslek yapıyoruz. İnsanların canını ve malını kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Yangınlarda insanların en zor anlarında görev yaptıklarını belirten Arduç, "İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışırken biz onların geride bıraktıklarını kurtarmak için ateşin içine giriyoruz. Bu meslek gönülden ve büyük özveriyle yapılabilecek bir meslek" ifadelerini kullandı. Görev sırasında profesyonel davransa da bir baba olarak zaman zaman endişelendiğini anlatan Arduç, "Her ne kadar sahada profesyonel olsak da kendi canımdan birini ateşin içine göndermek kolay değil. O anlarda 'Acaba oğlumun başına bir şey gelir mi' diye düşünmeden edemiyorum. Ama yaptığı işten dolayı onunla gurur duyuyorum. Bu mesleği seçmesindeki en büyük etken babası, atası. Hiçbir zaman oğlumun bu işi seçmesine karşı çıkmadım. Yardımseverlik güzel bir duygu" dedi.

Unutamadığı kurtarma operasyonu

Meslek hayatı boyunca sayısız olaya müdahale eden Haki Arduç'un hafızasına kazınan olaylardan biri ise araç yangını oldu. Arduç, "Bir araç yangınına gittik. Anne ve baba dışarıdaydı ancak çocukların araç içinde kaldığını söylediler. Hemen müdahale ederek çocukları kurtardık. Yangın anında insanlar panikle en değerli varlıklarını bile unutabiliyor. Biz de böyle anlarda insanların canını kurtarmak için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Babalar Günü dolayısıyla tüm babalara seslenen Arduç, "Bu teşkilatta çalıştığım için onur duyuyorum. Herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum. Evlatlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi. - İZMİR