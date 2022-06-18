Baba oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı - Son Dakika
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Baba oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı

18.06.2022 15:44

Baba oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı YKS maratonunda ilk oturum sorunsuz tamamlandı Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de YKS'nin ilk oturumu sorunsuz sona erdi.

Baba oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı

YKS maratonunda ilk oturum sorunsuz tamamlandı

DENİZLİ - Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de YKS'nin ilk oturumu sorunsuz sona erdi. Adaylar en çok Türkçe sorularının zor olmasından dert yanarken, bir baba oğul ise aynı anda sınav heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı sona erdi. Sabahın erken saatlerinde sınav için okul önüne gelen aileler heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı sınavdan çıkarken, bazıları ise hüzünlü çıktı. Maratonun ilk kısmını tamamlayan üniversite adayları sınav çıkışında en çok Türkçe sorularında zorlandığını belirtti. Adayları okul bahçesinde bekleyen veliler ise en az öğrenciler kadar heyecan yaşadı.

Denizli'de sınavın en renkli isimleri, birlikte sınava giren baba oğul oldu. Babasıyla birlikte YKS sınavına giren 18 yaşındaki Nail Enes Kaderli, "Çalışa bildiğim kadar çalışmıştım. Deneme sınavlarım daha iyi geçti. En çok sınavda çok fazla zorlandığım bir kısım olmadı ama nispeten zorlandığım fen dersiydi" dedi.

5 üniversiteyi okumak istiyor

Oğluyla birlikte sınava giren 46 yaşındaki İsmail Kaderli ise 4'üncü üniversitesini okumak için sabırsızlandığını belirterek, "Ben oğlum adına daha da heyecanlandım. Kendim 4'üncü üniversitem Tarih öğretmeniyim, adaleti bitirdim ardından rehberlik bitirdim, şimdide fizyoterapi okumak istiyorum inşallah olur. Oğlumun dediği gibi denemelere göre daha kolaydı. Ama heyecan yapan olduysa, benimkisi ekstra olduğu için ben heyecanlanmadım. Yani Türkçe daha çok anlam bilgisiydi çok fazla dil bilgisi falan olmadığı için çok kitap okuyan için kolay geçmişti. Çok kitap okumayan için metinler uzundu" diye konuştu.

"Türkçede zorlandım matematik beklediğimden kolaydı"

Matematik sınavını kolay geçtiğini ifade eden Can Keklik de "Çok çalıştım güzel geçti geçen seneye göre basitti. Türkçede zorlandım matematik beklediğimden kolaydı sosyal ise normaldi. Ama Türkçe zor geldi" dedi. Gülbeyaz Seviş de "Çok stres oldum. Son 2 hafta netlerim düşmüştü ama sınav çok kolaydı. Eşit ağırlıkçı olarak diğerlerine pek bakmadım ama toplamda 100 sorudan 97'sini işaretledim. Matematik beklediğimden çok kolaydı" diye konuştu.

"Türkçede çok zorlandım"

Türkçe sınavından çok zorlandığını anlatan Oğuzhan Yamaç, "Çok zordu, kafa karıştırıcı sorular çok zordu bizi bayılttı diyebilirim. Türkçede çok zorlandım ve matematikte 2 soru işaretleyebildim" şeklinde konuştu. Ceylin Kırgız ise "Daha önce girmemiştim sınava bu sene ilk defa giriyorum. Coğrafyada ve matematikte zorlanmadım. Türkçe gerçekten çok zordu ve kafa karıştırıcıydı" şeklinde konuştu.

"Bütün yıl boyunca çalıştık, çalışmanın karşılığını aldık"

Bir yıl boyunca sınava çalıştığını belirten Mert Doğu, "Bütün yıl boyunca çalıştık, çalışmanın karşılığını aldık. Böyle beklediğimiz zorlukta değildi. Sınav gayet iyiydi. Biz daha da zoruna hazırlandığımız için bizlere kolay geldi. Herkes farklı ama sıkıntı çekse de çalışan hakkını aldı diye düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Denizli, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baba oğul YKS heyecanını birlikte yaşadı - Son Dakika

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