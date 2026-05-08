Babacan Çorum'da Ekonomik Sorunları Dinledi

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum'da yurttaş ve esnafla bir araya geldi. Ziyarete ekonomik darboğaz, geçim sıkıntısı ve esnafın yaşadığı zorluklar damga vurdu. Emekliler düşük maaşlardan, vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. DEVA Lideri Babacan ise ülkede yolsuzluğun çoğaldığına dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir dizi ziyaret kapsamında Çorum'a gitti. Babacan şehir merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem esnafın ekonomik sorunlarını dinledi hem de vatandaşların emekli maaşları ve geçim sıkıntısına ilişkin tepkileriyle karşılaştı. Babacan'ın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar düşük emekli maaşları ve artan hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Babacan'a yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlatan bir yurttaş, "Maaşımız çok az. Bir kilo domates 150 lira maaşımız çok az. 25 sene prim yatırdım. 20 bin lira maaş alıyorum. Ben 300 lira ile emekli oldum. Bir hanım bir ben ancak karnımızı doyuruyoruz." dedi.

YURTTAŞIN "HER ŞEYE MUHTAÇ KALDIK" TEPKİSİ

Emekli başka bir yurttaş ise, "Ekonomistti, Merkez Bankası'nı yönetiyordu. Devlet bankasını yönetiyordu. Her şeye muhtaç kaldık. Pazara gidiyorsun 200 lira olmuş bir ıspanak. 200 lira bir domates. Ben 20 bin lira para alıyorum. 20 bin lira da kira veriyorum. Hadi bakalım. Çok güzel ekonomistlik yaptı. Rahmetli Erbakan, 17 bin liradan 34 bin liraya çıkarmıştı maaşımız. Erbakan iflas mı etti? Merkez bankası yine aynıydı. Devlet yine aynıydı. Ben 17 bin liradan 34 bin lira aldım. Ne oldu, hiçbir şey olmadı."

Memur emeklisi olduğunu ve asgari ücretin altında maaş aldığını belirten bir vatandaş ise; "2002 yılında emekli oldum. 10 kilo ekin satıyordum, bir torba gübre alıyordum. Şimdi 140 kilo ekin satıyorum, bir torba gübre alamıyorum. Benim 130 kilo buğdayımı kim yedi. Ben bunu istiyorum." şeklinde konuştu.

BABACAN VERGİ CEZALARINA TEPKİ GÖSTERDİĞİ VİDEOSU NEDENİYLE YARGILANAN ESNAFLA GÖRÜŞTÜ

Ali Babacan ise vatandaşa cevaben; "Şimdi maalesef ülkede, yolsuzluklar çoğaldı. İktidarın etrafı bir menfaat şebekesi tarafından sarıldı." yanıtını verdi.

Ali Babacan Çorum ziyareti kapsamında geçtiğimiz aylarda arastada kaydettiği videoda öğle saatlerine yaklaşılmasına rağmen siftah edemediklerine, buna rağmen esnafa vergi cezaları kesildiğine ilişkin videosu dolayısıyla hakkında soruşturma açılan Esnaf Murat Kırçı ile de görüştü.

Esnaf Murat Kırçı, "İddianamede devletin kurumlarını karalamak, halkı şeye sürüklemek, yanıltıcı bilgi gibi 4, 5 tane madde var ama işin ben burada sizin aracılığınızla ileteyim, sizin de bilginiz olsun. Aslında bizim devletin kurumlarını karalama gibi bir niyetimiz olmaz. Ben devletçi bir adamım. Babamı yoğun bakımda bırakıp askerlik yapmış biriyim." dedi.

Ali Babacan ise Esnaf Murat Kırçı'ya "Hayırlısı olsun, düzelir inşallah. İşin özü sağlam olduktan sonra bir şey olmaz, rahat olun. Biz çok rahatız. Açıklamanızı izledim. Bu açıklama tamamen esnafın derdini dillendirme, bu kadar yani. 'Problem, sıkıntım var' diyorsun. Peki bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Enflasyon, maaşlar yetmiyor, emekli, asgari ücret. Bunun sebebi ne? Bu enflasyonu kim üretti? Bu enflasyonu dükkanda mı üretiyorsunuz?" şeklinde yanıt verdi.