Babacan'dan Arıcılık Eleştirisi - Son Dakika
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Babacan'dan Arıcılık Eleştirisi

Babacan\'dan Arıcılık Eleştirisi
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Ali Babacan, arıcılığa verilen destekleri eleştirerek, sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, arıcılığın emek isteyen ve ülke açısından önemli bir sektör olduğunu belirterek, kovan başına 140 lira destek verilirken orman konaklaması için 100 lira ücret alınmasını eleştirdi.

Babacan, Artvin programı kapsamında Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Babacan, üreticilerin yaşadığı sorunları dinleyerek devlet destekleri, orman alanlarında konaklama ücretleri, silah ruhsatları, hastalıklar ve üretim kaynaklı sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Arıcılık gerçekten emek isteyen, zor bir meslek ama bir o kadar da hem istihdam açısından hem bu ülkenin güzel varlıklarını, tabiat varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmek açısından hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından son derece kıymetli, önemli bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektöre devlet destekleri maalesef sınırlı. Bugün baktığımızda bütçeye, faize 2 trilyon 740 milyar lira ödenek ayrılmış durumda. Tarım, hayvancılık, arıcılık bütün hepsini toplayalım, verilen desteğin toplamı ise 180 milyar. Yani tarıma, arıcılığa, hayvancılığa, balıkçılığa verilen desteğin tam 16 katı şu anda faiz ödeniyor. Tam da bu sebeple üreticilerimiz gerçekten büyük zorluklar içerisinde işlerini yapmaya çalışıyorlar. Verilen kovan başına 140 lira destek ama ormanda arıcılık yapanlardan her bir orman konaklaması için kovan başına tekrar 100 lira konaklama bedeli alınıyor. Dolayısıyla desteğin bir anlamı kalmıyor.

"DESTEKLERİN YENİDEN AYARLANMASI LAZIM"

Yine arıcılarımızın, özellikle merkezlerden uzak yerlerde arıcılık yapan üreticilerimizin kendilerini güvende hissetmek için silah ruhsatı sorunları var. Bu silah ruhsatlarının hem zor çıkması hem de ruhsatların yüksek bedellerle alınabilmesi bir başka önemli konu. Bir hesap ettik kovan başına 360 lira silah ruhsatı parası tutuyor. Bu desteklerin hepsinin yeniden ayarlanması lazım. Bir de tabii özellikle arıcılıkla ilgili, dönem dönem her konuda olduğu gibi hastalıklar olabilir, farklı salgınlar olabilir, üretimle ilgili geçici zorluklar olabilir. Bu konularda da gerçekten ilgili bakanlıkların çok daha yakından meseleleri takip etmesi lazım.

Sorun küçükken çözülmesi lazım. Çünkü sorun büyüyünce çözmek hem pahalı olur, maliyetli olur hem de vakit alır. Onun için üreticilerimizle çok yakın bir temasta bulunmak, problemlerini, dertlerini, olabilecek geçici sorunları, başta salgın hastalıklar ya da farklı şeyler olmak üzere, bunları hemen yerinde hızlı tespit etmek lazım, hızlı çözmek lazım. ve üreticilerimizin mutlaka ve mutlaka devleti her daim yanlarında hissetmeleri lazım. Çalışan, üreten, alın teriyle, bileğinin gücüyle helal kazanç peşinde olan tüm üreticilerimize de inşallah önümüzdeki süreçte de yanlarında olacağımızı, devleti yönetme yetkisini vatandaşlarımızdan aldığımızda da her türlü sorunlarının çözümünde bizzat işin takipçisi olacağımızı burada tekrar huzurlarınızda ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

Ali Babacan, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babacan'dan Arıcılık Eleştirisi - Son Dakika

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