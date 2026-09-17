Babacan Elazığ'da konuştu, motorin 100 lira olunca enflasyon masalına inanılmamalı dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babacan Elazığ'da konuştu, motorin 100 lira olunca enflasyon masalına inanılmamalı dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babacan Elazığ\'da konuştu, motorin 100 lira olunca enflasyon masalına inanılmamalı dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ'da akaryakıt fiyatlarına dikkati çekerek "Bugün motorin fiyatları 100 liraya çıktıysa ülkede artık 'enflasyonu düşüreceğiz' masallarına inanmamamız gerekiyor" dedi. Babacan, hukuk ve adalet olmayınca ekonominin düzelmeyeceğini de söyledi.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, "Bugün motorin fiyatları 100 liraya çıktıysa ülkede artık 'enflasyonu düşüreceğiz' masallarına inanmamamız gerekiyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi çalışma ve ziyaret programı kapsamında geldiği Elazığ'da Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirten Babacan, ekonomik sorunların çözümünün ise öncelikle güven, öngörülebilirlik, hukuk ve adaletin tesis edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Elazığ'da üniversitelerin gençlerin yetişmesi açısından önemli bir işlev gördüğünü belirten Babacan, kentte gençlerin mezuniyet sonrasında Elazığ'da kalmasını sağlayacak yeterli istihdam ve ekonomik imkanların bulunmadığını ifade ederek, "Elazığ'da üniversite çok kıymetli. Gençler mezun oluyor fakat Elazığlı gençlerin Elazığ'da kalmasını sağlayacak istihdam ve imkanlar yok. Sanayide maalesef durum hiç iyi değil. Yüksek faiz ortamının da bir sonucu olarak üreten, alın teriyle helal ekmek ve helal kazanç peşinde olan hemen herkes Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ekonomik koşullardan toplumun geniş kesimlerinin etkilendiğini kaydeden Babacan, "Bugün hali vakti yerinde olan ve faiz geliri olan yüzde 5 var ama bu ağır ekonomik şartlarda gerçekten büyük bunalım içerisinde olan yüzde 95 var. Milyonlarca insanımız var" diye konuştu.

"HUKUK VE ADALET OLMAYINCA EKONOMİ DÜZELMEZ"

Sanayinin gelişebilmesi için yatırımcının geleceği öngörebilmesi gerektiğini vurgulayan Babacan, "Sanayinin gelişmesi için güven ve öngörülebilirlik gerekiyor. Vergilerin düşük ve makul oranda olması gerekiyor. Hukuki güvenlik gerekiyor. Bunları sağlayacaksınız ki yatırımlar olsun, sanayicimiz tesisini büyütsün, kapasitesini artırsın ve istihdam sağlasın. Güven çok çok önemli. Ekonomi dediğimizde bir numaralı mesele güvendir. İnsanların önünü görebilmesidir, öngörülebilirliktir. İnsanlar kendini emniyette, güvencede hissetmeyince, tedirgin olunca ekonomi büyümez. Hele hukuk olmayınca, adalet olmayınca ekonomi düzelmez. İki kere iki dört nasıl kesin bir matematik kuralıysa, hukuk ve adalet olmayınca ekonominin düzelmemesi de öyle bir kuraldır" diye konuştu.

Türkiye'de uzun süredir uygulanan para politikalarının ekonomik sonuçlarını eleştiren Babacan, yüksek faiz ortamına rağmen enflasyonun halen yüksek seviyelerde seyrettiğini de belirterek, "Bugün motorin fiyatları 100 liraya çıktıysa ülkede artık 'enflasyonu düşüreceğiz' masallarına inanmamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Babacan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise sürecin hassasiyetine dikkati çekti. Uluslararası diplomasi ve güvenlik literatüründe "çatışma çözümü", Türkiye'de ise geçmiş dönemlerde "çözüm süreci" veya "barış süreci" olarak adlandırılan bir süreçten geçildiğini belirten Babacan, DEVA Partisi olarak sürece başlangıcından itibaren destek verdiklerini söyledi. Devlet yönetiminde görev yaptığı dönemde bu konularda çalışmalar yürüttüğünü belirten Babacan, "Şu an çok kritik bir süreç var. Sekiz yıl Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yapmış ve bu konularda gerçekten büyük emek harcamış bir siyasetçi olarak sürece baştan destek verdik. 40 yıllık bir terör sorununun, 40 yıllık bir şiddet sarmalının sona ermesi; on binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce acılı ailenin, annenin, babanın olduğu bir ülkede bu işler gerçekten çok zor" dedi.

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a İmralı Adası'nda "konut verildiği" yönündeki iddialara da değinen Babacan, kamuoyunun açık biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte en zor dönemlerde dahi Meclis ve istişare mekanizmalarını işlettiğini belirten Babacan, yürütülen süreçte de aynı anlayışın korunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bütün bu siyasi ve toplumsal iletişimde toplumun sinir uçlarıyla oynayan, toplumda hassasiyetler oluşturan veya oluşturabilecek adımlardan da özenle kaçınılması lazım. Bazen çatışma çözümünde zor ama gerekli adımlar olur. Atmak gerekir. O zaman çıkıp bunun da topluma açıklanması gerekir. Vatandaşlarımıza ne yapılıyor, ne için yapılıyor, gerekçeleriyle beraber açıklanması lazım."

Kaynak: ANKA
Deva PartisiAli BabacanEkonomiElazığHukukTerörYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
15:38
Mehmet Uçum’a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:56:35. #7.12#
SON DAKİKA: Babacan Elazığ'da konuştu, motorin 100 lira olunca enflasyon masalına inanılmamalı dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement