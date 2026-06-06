Babaeski'de nikah salonlarında 06.06.2026 yoğunluğu - Son Dakika
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Babaeski'de nikah salonlarında 06.06.2026 yoğunluğu

Babaeski\'de nikah salonlarında 06.06.2026 yoğunluğu
06.06.2026 20:47  Güncelleme: 20:59
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 06.06.2026 tarihini tercih eden 7 çift, belediyede kıyılan nikahlarla evlendi. Kolay hatırlanabilir ve anlamlı olan bu özel gün için aylar öncesinden başvuran çiftler, mutluluk ve heyecan yaşadı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 06.06.2026 tarihinde dünyaevine girmek isteyen çiftler, Babaeski Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda yoğunluk oluşturdu. Aylar öncesinden bu tarihi tercih eden 7 çift, hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kolay hatırlanabilir ve anlamlı olması nedeniyle 06.06.2026 tarihini seçen çiftler, bu özel günü unutulmaz kılmak istediklerini ifade etti. Gün boyunca gerçekleştirilen nikah törenlerinde heyecan ve mutluluk bir arada yaşandı. Nikah salonunda peş peşe kıyılan nikahlara aileler, yakınlar ve davetliler de yoğun ilgi gösterdi. Nikah törenlerinin ardından evlilik cüzdanlarını alan çiftler, hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Babaeski Belediyesi Evlendirme Memurluğu yetkilileri, özel tarihlerin her zaman yoğun talep gördüğünü belirterek, 06.06.2026 tarihi için de çok sayıda çiftin önceden başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Özel tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, nikah törenlerinin ardından aileleri ve sevdikleriyle birlikte kutlamalarına devam etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babaeski'de nikah salonlarında 06.06.2026 yoğunluğu - Son Dakika

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