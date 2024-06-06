Babaeski'de kanala düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Babaeski'de kanala düşen kedi kurtarıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kanala düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kedinin bulunduğu yerden çıkartarak doğal ortama saldı.

06.06.2024 11:34
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Babaeski'de kanala düşen kedi kurtarıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kanala düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Babaeski ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa mahallesinde meydana geldi. Kanalın içinde kediyi gören vatandaşlar, kediyi kendi imkanları ile çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen, itfaiye ekipleri, kanalın içine girerek yaptıkları çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden kurtardılar. Ekipler tarafından kurtarılan kedi, sonrasında doğal ortama salındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babaeski'de kanala düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

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