Babaeski'de kanala düşen kedi kurtarıldı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kanala düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay Babaeski ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa mahallesinde meydana geldi. Kanalın içinde kediyi gören vatandaşlar, kediyi kendi imkanları ile çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler.
İhbar üzerine olay yerine gelen, itfaiye ekipleri, kanalın içine girerek yaptıkları çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden kurtardılar. Ekipler tarafından kurtarılan kedi, sonrasında doğal ortama salındı.
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