Babaeski\'de Mekke\'nin Fethi Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Kur'an-ı Kerim kursunda Mekke'nin fethinin 1393'üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Babaeski İlçe Müftülüğü'ne bağlı merkez yatılı 4-6 yaş arası Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri, Mekke'nin fethini çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Minik öğrenciler, kurs öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle hem öğrendiler hem eğlendiler.

Babaeski Müftülüğü'nden etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, "Müftülüğümüze bağlı merkez yatılı Kur'an kursu 4/6 yaş değerler eğitimi sınıfı öğretici ve öğrencilerinin birlikte hazırlamış oldukları 'Mekke'nin fethi' konulu etkinlik, çocuklarımızın milli ve manevi gelişimine katkı sundu" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ