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Babaeski'de Mekke'nin Fethi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Babaeski'de Mekke'nin Fethi Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Kur'an-ı Kerim kursunda, Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Babaeski İlçe Müftülüğü'ne bağlı merkez yatılı 4-6 yaş arası Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri, çeşitli etkinliklerle Mekke'nin fethini coşkuyla kutladı. Etkinlik, çocukların milli ve manevi gelişimine katkı sağladı.

Babaeski\'de Mekke\'nin Fethi Etkinliği Düzenlendi
07.01.2024 - 20:18,
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Kur'an-ı Kerim kursunda Mekke'nin fethinin 1393'üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Babaeski İlçe Müftülüğü'ne bağlı merkez yatılı 4-6 yaş arası Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri, Mekke'nin fethini çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Minik öğrenciler, kurs öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle hem öğrendiler hem eğlendiler.

Babaeski Müftülüğü'nden etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, "Müftülüğümüze bağlı merkez yatılı Kur'an kursu 4/6 yaş değerler eğitimi sınıfı öğretici ve öğrencilerinin birlikte hazırlamış oldukları 'Mekke'nin fethi' konulu etkinlik, çocuklarımızın milli ve manevi gelişimine katkı sundu" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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