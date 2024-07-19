Babaeski Devlet Hastanesi'nde Mavi Kod Tatbikatı - Son Dakika
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Yerel

Babaeski Devlet Hastanesi'nde Mavi Kod Tatbikatı

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Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesi'nde sağlıkta kalite standartları gereği gerçekleştirilen Mavi Kod tatbikatı, hastanenin işleyişini iyileştirmek ve daha iyi bir hizmet sağlamak amacıyla düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği, özlük biriminde çalışan bir hemşire aniden fenalaştı ve Mavi Kod ekibi hızla müdahalede bulundu. Hastanın acil servise nakledilmesiyle tatbikat başarıyla sona erdi.

19.07.2024 11:55
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Babaeski Devlet Hastanesi'nde "Mavi Kod" tatbikatı

KIRKLARELİ - Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesi'nde sağlıkta kalite standartları gereği gerçekleştirilen Mavi Kod tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Babaeski Devlet Hastanesi'nde Mavi Kod işleyişlerini daha iyi hale getirmek, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirmeleri yapabilmek ve daha iyi bir hizmet sağlayabilmek amacıyla tatbikat düzenlendi.

Mavi Kod tatbikatında senaryo gereği, hastanede işe başlayış için gelen hemşire özlük biriminde aniden fenalaştı. Hasta için özlük birim çalışanları tarafından en yakın dahili telefon üzerinden 2222 aranarak "Mavi Kod" çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine ulaşan Mavi Kod ekibi, kodu veren kişiden hasta ile ilgili bilgi alarak ilk müdahalede bulundu. Hastanın Mavi Kod ekibi tarafından acil servise nakletmesiyle tatbikat başarılı bir şekilde son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babaeski Devlet Hastanesi'nde Mavi Kod Tatbikatı - Son Dakika

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