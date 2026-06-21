Yapay Zeka ile Şehit Babalarına Duygusal Jest

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek, yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan özel tabloları şehit babalarına hediye etti. Şehitler ile babalarının birlikte yer aldığı görsellerin tablo haline getirilmesi, ailelere duygu dolu anlar yaşattı.

Dağgüney Mahallesi'nden Şehit Ali Bakış'ın ailesi ile İsmetpaşa Mahallesi'nde Şehit Metin Özdemir'in ailesi ziyaret edildi. Babalar Günü'nün anlamına uygun olarak hazırlanan özel tabloların takdim edildiği ziyarette, duygu dolu anlar yaşandı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Babalar Günü vesilesiyle, aziz şehitlerimiz Ali Bakış ve Metin Özdemir'in kıymetli ailelerini ziyaret ederek, yapay zeka ile hazırladığımız özel tabloları kendilerine takdim ettik. Bu anlamlı günde, başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan tüm babalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" dedi.

Programa AK parti Orhaneli gençlik kolları başkanı Mehmet Güleç'te katılırken, dualar edildi. - BURSA