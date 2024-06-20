Bacadan çıkan yoğun duman itfaiyeyi alarma geçirdi
TOKAT - Tokat'ta 5 katlı apartmanın bacasından çıkan yoğun duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Olay Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Öğle saatlerinde bacadan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangın çıkma ihtimaline karşı apartman çatısında hazır bulundu. Yoğun duman bir süre sonra kontrol altına alındı.
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