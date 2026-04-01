BAE'den İranlılara Sınırlama

01.04.2026 02:56
BAE, İran pasaportlu kişilerin Dubai Havalimanı'na girişi ve transitini yasakladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran pasaportu taşıyan tüm kişilerin Dubai Uluslararası Havalimanı'na girişini ve havalimanından transit geçişini yasakladığı bildirildi. Ayrıca, BAE'de yaşayan İranlıların oturum izinlerinin iptal edildiği öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürerken, BAE ve İran arasındaki gerilimi daha da artıracak bir gelişme yaşandı. Flydubai isimli havayolu şirketinden edinilen bilgilere göre; BAE'nin İran pasaportu taşıyan tüm kişilerin Dubai Uluslararası Havalimanı'na girişini ve havalimanından transit geçişini yasakladığı kaydedildi.

İranlıların oturum izinlerinin iptal edildiği iddiası

İran Ticaret Odası Üyesi Ali Şeriati ise BAE'nin an itibarıyla sınırları dışında bulunan İranlıların oturum izinlerini iptal ettiğini ve ülke içindeki İranlılara BAE'den ayrılmaları konusunda uyarılar gönderdiğini öne sürdü. Bu durumdan etkilenen kişilerin birçoğunun gayrimenkul alımı, şirket tescili ve yatırımlar yoluyla oturum hakkı elde ettiğine dikkat çeken Şeriati, söz konusu adımın İran vatandaşlarının BAE'deki ticari faaliyetlerini hukuk dışı bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu. BAE hükümetinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Havacılık, Güvenlik, Yerel, Dubai, İran, Son Dakika

