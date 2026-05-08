BAE, Füze ve İHA Saldırılarına Maruz Kaldı

ABD ve İran arasında yaşanan son askeri gerginliğin yankıları sürerken, BAE'den bölgesel güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi. BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı devreye girdiğini duyurdu. Ülke genelinde duyulan seslerin saldırıları engellemeye yönelik angajman operasyonlarının sonucu olduğu belirtilirken, saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Halka sakin olma ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. - ABU DABİ