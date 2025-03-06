Baerbock, Liderlikten Feragat Etti

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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis (Bundestag) Grubu'nda liderlik rolü üstlenmeyeceğini, milletvekili olarak göreve devam edeceğini açıkladı. Baerbock, bu karanın "kişisel nedenlerden" kaynaklandığını ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti.

Almanya merkezli ZDF'nin aktardığına göre, Baerbock'un Yeşiller Partisi'nin Brandenburg eyalet teşkilatına ve milletvekili grubuna gönderdiği bir mektupta bu karar yer aldı. Baerbock, mektubunda, "Yıllarca süren yoğun tempodan sonra, bu durumun ailem ve benim için ne anlama geldiğini düşünmek için birkaç gün ayırdım. Bundan sonra aileme ve kendime daha fazla zaman ayırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Baerbock, Yeşiller Partisi'ndeki etkin rolünü bıraksa da milletvekili olarak görevine devam edeceğini vurguladı. Bu karar, Yeşiller Partisi'nin son dönemde yaşadığı oy kaybının ardından geldi. Yeşiller Partisi'nin 23 Şubat'ta yapılan seçimlere başbakan adayı olarak katılan Robert Habeck de benzer bir karar almış ve yüksek düzeyde bir göreve talip olmayacağını duyurmuştu.

Annalena Baerbock, kararını kamuoyuna duyurmadan önce, bilinçli olarak Hamburg seçimlerinin sonucunu beklediğini de belirtti.