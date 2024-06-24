Bafa Gölü\'nde düşen yangın söndürme uçağının kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Orman yangını söndürme çalışmaları sırasında Bafa Gölü2ne sert iniş yaparak batan yangın söndürme uçağını kurtarma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Aydın ve Muğla illeri arasında bulunan Bafa gölüne 14 Haziran 2024 günü yangın söndürme esnasında düşen Türk Hava Kurumuna ait yangın söndürme uçağının sudan çıkarılması amacıyla Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından destek veriliyor. Ekipler uçağı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN