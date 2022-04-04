Bafra Belediyesi'nden 5 bin yardım kolisi - Son Dakika
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Bafra Belediyesi'nden 5 bin yardım kolisi

04.04.2022 16:33
Bafra Belediyesi'nden 5 bin yardım kolisi

Ramazan ayında her gün bin kişiye iftar veren Bafra Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da 5 bin yardım kolisi dağıtacak.

Ramazan ayında her gün bin kişiye iftar veren Bafra Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da 5 bin yardım kolisi dağıtacak.

Bafra Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler Kavakpınar Mahalle Muhtralığı'nda saat 12.00'de, Aşevi'nde ise saat 14.00'te dağıtılıyor. Bunun yanı sıra yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç 40 haneye de yemek dağıtımı devam ediyor. Belediye 5 bin yardım kolisini de ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne gıda için başvuru yapan ve desteğe uygun olan ailelere dağıtım ekiplerinin yardım kolilerini hızlıca ulaştırmaya başladığını belirterek, gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerinin kimlik bilgileri kontrol edilerek teslim edildiğini söyledi. Başkan Kılıç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Aşevimizden her gün çıkan bin kişilik yemeği gerek Aşevimizde, gerek Kavakpınar Mahallesi Muhtarlığı yemek dağıtım noktasında gerekse ailelerimizin kapılarına kadar götürerek ikram ediyoruz. Yemek dağıtımını sadece Ramazan ayında değil yılın on iki ay gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da hazırladığımız Gıda Kolilerimiz dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayacak 5 bin adet koli evlerine kadar ulaştırılmaya başladı. Özveri ile çalışan personelimize burada ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Milletimizin her zaman ve her ortamda yoksulun, mazlumun yanında olduğunun, paylaşarak dayanışma örneği sergilediğinin altını çizen Başkan Kılıç, "Ülkemiz ve milletimiz sadece İslam coğrafyasına değil dünyanın her yerinde mazlumların yanında. İşte bu güzel haslet sayesinde büyük bir milletiz. İşte bu anlayışla, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarımıza devam etmeyi sürdüreceğiz. Bereketi, huzuru, kardeşlik ve yardımlaşma ruhu ile gelen mübarek Ramazan ayının hemşerilerimize, milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Bafra Belediyesi'nden 5 bin yardım kolisi
Bafra Belediyesi'nden 5 bin yardım kolisi
Bafra Belediyesi'nden 5 bin yardım kolisi

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Yemek Tarifi, Engelli, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bafra Belediyesi'nden 5 bin yardım kolisi - Son Dakika


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