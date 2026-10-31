Bafra'da bando öğrencileri, tedavi gören öğretmenlerine kortejle geçmiş olsun dedi - Son Dakika
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Bafra'da bando öğrencileri, tedavi gören öğretmenlerine kortejle geçmiş olsun dedi

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Bafra\'da bando öğrencileri, tedavi gören öğretmenlerine kortejle geçmiş olsun dedi
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Samsun'un Bafra ilçesinde bando öğrencileri, tedavi gören öğretmenleri Dilek Halıcı'yı evinde ziyaret etti. Öğrenciler, kaymakamlık talimatıyla güvenlik önlemi alınan kortejle giderek öğretmenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Samsun'un Bafra ilçesinde okul bando takımı öğrencileri, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören öğretmenleri Dilek Halıcı'yı unutmadı. Öğrenciler, törenin ardından kortej oluşturarak öğretmenlerinin evine gidip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bafra Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı öğrencileri, okul bandosunun kurulmasında öncü rol üstlenen Beden Eğitimi Öğretmeni Dilek Halıcı'ya anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi. Sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat eden öğretmenlerini ziyaret etmek isteyen öğrenciler, kortej halinde yürüyerek vefa örneği sergiledi.

Öğrenciler, ziyaret taleplerini Okul Müdürü Yıldıray Baş'a iletti. Baş'ın konuyu Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar'a aktarmasının ardından kaymakamlık talimatıyla emniyet ekipleri güzergahta güvenlik önlemi aldı.

Bando takımı öğrencileri, İsmetpaşa Mahallesi Kanal Yolu üzerinde ikamet eden ve tedavisi devam eden öğretmenleri Dilek Halıcı'nın evine kortej halinde ulaştı. Öğretmenlerini selamlayan öğrenciler, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Okul bandosunun kuruluşunda büyük emeği bulunan Halıcı'ya yapılan bu anlamlı ziyaret, öğretmen ve öğrenciler arasındaki güçlü bağın okul sınırlarını aşan güzel bir örneği oldu.

Kaynak: İHA
KaymakamlıkEğitimSamsunBafraYaşamYerelSon Dakika

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