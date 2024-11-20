Bafra'da Bisikletli Kadına Otomobil Çarptı

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Bafra'da yaya geçidinden geçen bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 3 tekerlekli bisikleti ile yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsu- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Faruk Acar idaresindeki 55 AEJ 102 otomobil, ilçe girişindeki düğün salonu önünde bulunan yaya geçidinden kullandığı 3 tekerlekli bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Çağır'açarptı.

Kazada yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.