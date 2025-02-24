Bafra'da Hakim ve Savcılar için Konut Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bafra'da Hakim ve Savcılar için Konut Protokolü İmzalandı

Bafra\'da Hakim ve Savcılar için Konut Protokolü İmzalandı

Bafra'da hakim ve savcıların konut ihtiyacını karşılamak için 9 daire alınmasına karar verildi.

24.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde hakim ve savcıların konut ihtiyacının karşılanması için protokol imzalandı.

Bafra Adliyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, "Hakim ve savcılarımızın konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Bakanlığımız tarafından Bafra'da 9 adet daire alınmasına karar verilmiştir. Böylelikle lojman daire sayımız 29'a ulaşarak ve meslektaşlarımızın konut ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacaktır. Her ne kadar satış sözleşmesinde teslim tarihi Ağustos 2025 olarak belirtilmişse de tayin dönemi olan Haziran ayına kadar dairelerin hazır olacağına dair müteahhit şirketteki hazırlık ve kararlı adımlar tarafımızdan memnuniyetle takip edilmektedir. Katkıları için Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a, Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a teşekkürlerimizi arz ederiz. Ayrıca bu süreçte verimli çalışmaları için idari işler müdürümüze, istekli ve detaylı çalışmasına şahit olduğumuz inşaat şirketi sahibi Osman Genç'e teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, samsun, Emlak, Yerel, Hakim, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra'da Hakim ve Savcılar için Konut Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:06:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bafra'da Hakim ve Savcılar için Konut Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.