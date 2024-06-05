Yerel

Bafra'da yılan operasyonu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin altına giren yılan güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçların altında ilerleyen yılanı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yılanı bulunduğu yerden çıkartmak isteyen itfaiye ekipleri önce tazyikli su tuttu. İtfaiye ekipleri, bulunduğu yerden çıkarmak için kıskaçla çıkartmak için uğraşırken bir vatandaş yılanı kuyruk kısmından tutarak bulunduğu yerden aldı. Kıskaç yardımı ile torbaya koyulan 1 buçuk metre boyundaki yılan, doğal hayata bırakılmak üzere itfaiye erleri tarafından götürüldü. Toplanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntü almayı ihmal etmediler.