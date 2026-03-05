CHP Bafra İlçe Başkanı Dönüm: "Bafra Belediye Meclisi İlçedeki Köylerimizin Kırsal Mahalle Olarak Kabulüne Karar Verdi"

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, köyden mahalleye dönüştürülen yerleşimlerin yeniden kırsal mahalle statüsü kazanması için verdikleri mücadelenin sonuçlandığını bildirerek, "Bafra Belediye Meclisi'nin olağan mart ayı toplantısında Bafra'daki köylerimizin kırsal mahalle olarak kabulüne karar verildi. Şimdi amacımız Bafra'da köyken mahalleye dönüştürülen bütün mahallelerin Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce de kırsal mahalle olarak kabul edilmesi konusunda gereğini yapmaktır. Bu sayede köyde yaşayan yurttaşlarımız daha az su parası ödeyecek, emlak vergisi ödemeyecek, yapacak oldukları inşaatlara yapı ruhsat harcı ödemeyecekler ve bunun gibi birçok avantajdan faydalanacaklardır" dedi.

Bafra Belediye Meclisi'nde, köyken mahalleye dönüştürülen yerleşimlerin yeniden "kırsal mahalle" statüsü kazanmasına yönelik önerge mart ayı toplantısında kabul edildi.

CHP, daha önce üç kez reddedilen talebin sonunda gündeme alındığını ve kararın köylerde yaşayan vatandaşlara vergi ve su ücretlerinde avantaj sağlayacağını açıkladı. Kararın yürürlüğe girmesi için sürecin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylanması gerektiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm şunları kaydetti:

"Tüm Bafra'nın takip ettiği üzere aylardır, 2020 tarihli kanunla izin verilen, köyken mahalleye dönüştürülen Bafra köylerinin yeniden kırsal mahalleye dönüştürülmesi için Bafra Belediye Meclisi'nde mücadele vermekteyiz. CHP olarak Bafra Belediye Meclisi'nde bu yöndeki taleplerimiz üç kez Bafra Belediye Başkanı Sayın Hamit Kılıç ve Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Meclis üyeleri tarafından reddedildi. Israrla bu talebin siyasi bir talep olmadığını, köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın yasal hakkı olduğunu ve belediye meclisince bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdik. Ancak Sayın Hamit Kılıç önce 'Konuyu biliyoruz' dedi. Sonra 'Böyle bir şey olmaz' dedi. Sonrasında bunun Bafra Belediyesi'nin değil, Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde bir konu olduğunu dile getirdi. Devamında ise 'Sizin bildiğiniz gibi değil' dedi. Kısacası Sayın Hamit Kılıç bu konuda gereğini yapmamak için elinden gelen tüm bahaneleri üretti. Öyle tahmin etmekteyiz ki Sayın Hamit Kılıç köylerden alacağı emlak vergisinden vazgeçmek istemedi. Ancak Bafra halkı için mücadelemizi bırakmadık. ve bugün, en sonunda konu Bafra Belediye Meclisi'nin olağan mart ayı toplantısında gündeme alındı ve Bafra'daki köylerimizin kırsal mahalle olarak kabul edilmesine karar verildi."

Şimdi amacımız Bafra'da köy iken mahalleye dönüştürülen bütün mahallelerin Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce de kırsal mahalle olarak kabul edilmesi konusunda gereğini yapmaktır. Bu sayede köyde yaşayan yurttaşlarımız daha az su parası ödeyecek, emlak vergisi ödemeyecek, yapacak oldukları inşaatlara yapı ruhsat harcı ödemeyecekler ve bunun gibi birçok avantajdan faydalanacaklardır.

Sayın Hamit Kılıç bu çalışmayı talep ettiğimiz dönemde, Aralık ayında bu çalışmalara başlasaydı, çalışmalar şimdiden tamamlanmış olacaktı. Ancak maalesef 3 aydır köyde yaşayan vatandaşlarımız su faturalarını iki katı bedelle ödemekte ve maalesef 2026 yılı için emlak vergileri tahakkuk etmiş durumdadır. Bugün köyde yaşayan yurttaşlarımız inşaat yapmak istese şehirdekiler ile aynı yapı ruhsat harcını ödemek durumundadır. Başlatılan sürecin yarım kalmaması ve unutturulmaması için CHP olarak süreci takip etmeye devam edeceğiz. Bafra için, Bafralı hemşerilerimiz için çalışmaya, fikir ve proje üretmeye devam edeceğiz."