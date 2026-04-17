Bafra Devlet Hastanesi GES ile Enerji Üretiyor

Samsun'un Bafra ilçesinde hizmet veren Bafra Devlet Hastanesi, yenilenebilir enerji yatırımıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık iki yıldır sürdürülen güneş enerji santrali (GES) projesi tamamlanarak tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı. Hastanenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayan sistem sayesinde günlük elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı güneşten karşılanıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre günlük 6,48 MW seviyesine ulaşan üretim, ciddi bir ekonomik avantaj sunuyor. Nisan ayı verilerine göre sistemin sağladığı tasarruf günlük yaklaşık 50 bin TL, aylık ise 1,5 milyon TL seviyesine ulaştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Alaiddin Domaç, projenin hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük kazanımlar sunduğunu belirtti.

Domaç, "Yaklaşık iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından GES projemizi tamamlayarak tam kapasiteyle üretime geçmiş bulunuyoruz. Hastanemizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını artık yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Bu durum hem bütçemize ciddi katkı sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir sağlık kurumu olma hedefimizi güçlendiriyor" dedi.

Projede emeği geçen personele de teşekkür eden Domaç, hastanenin kendi enerjisini üreten ve doğayı koruyan bir yapıya kavuşmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

GES yatırımıyla birlikte Bafra Devlet Hastanesi, sürdürülebilir sağlık hizmetleri alanında örnek kurumlar arasında gösterilmeye aday hale geldi. Yenilenebilir enerji projelerinin önümüzdeki dönemde diğer kamu kurumlarına da yayılması bekleniyor. - SAMSUN