Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi - Son Dakika
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Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi

28.04.2022 18:04
Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi

Samsun Bafra Sebze Üreticileri Birliği olağan genel kurulunda Adem Aşçı başkan seçildi.

Samsun Bafra Sebze Üreticileri Birliği olağan genel kurulunda Adem Aşçı başkan seçildi.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan Yaşar Caymaz aday olmadı. Kongrede Adem Aşçı ve Süleyman Tulum yarıştı. Divan başkanlığını Hülya Yangın Ertekin'in yaptığı kongrede 289 üyeden 204'ü oy kullandı. 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 131 oy alan Adem Aşçı başkan seçildi. Süleyman Tulum ise 70 oyda kaldı.

Yönetim kurulu Yaşar Sürmeli, İbrahim Türk, Bayram Halıcı ve Yusuf Kıraz'dan oluştu. - SAMSUN

Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi
Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi
Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi
Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi
Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi

YORUMLAR
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Bafra Sebze Üreticileri Birliği, Ziraat Odası, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi - Son Dakika


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