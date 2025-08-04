Bağbaşı Mahallesi\'nde İmar Revizyonuna Tepki

Neşet Ertaş'ın bir dönem yaşadığı ve 'Abdallar Mahallesi' olarak da bilinen Bağbaşı Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, belediyenin bölgede başlattığı imar revizyonu projesine tepki gösterdi. Mahalle sakini Erol Garip; projeyle mağdur edildiklerini savunarak, "Boş araziler dururken neden bizim evlerimiz alınıyor" dedi.

Kırşehir Belediyesi tarafından sosyal alan ve üçer katlı yeni konutlar yapılacağı belirtilen proje iddiasında Bağbaşı Mahallesinde yaşayan Erol Garip tepki gösterdi. Garip açıklamasında; "Kırşehir Belediyesi yeni bir proje yapmış, bizleri de mağdur edecek şekilde. Bizlerin yaşadığı alanları ellerimizden alarak bazı alanlara 6'şar kat verirken bazılarının da malları elinden alındı" diye konuştu. Mahalle sakinlerine sosyal alan yapılacağı bilgisinin aktarıldığını açıklayan Garip, "Belediyeye gittiğimizde sosyal alanın açılımını soruyoruz, mantıklı cevap almıyoruz. Bize; '3'er katlı ev yaparak sizlere vereceğiz' diyorlar. '70-80 metrekare alana bir daire eder mi?' sorusunu sormaktayız. Bizim elimizden evlerimizi almayın. Muharrem, Neşet Ertaş ve Çekiç Ali'lerin akrabalarıyız. Belediye başkanımız her konuşmasında Atatürk, Neşet ve Muharrem Ertaş'tan dem vururken 'neden abdallarla uğraşılıyor?' diye sormaktayız" açıklamasında bulundu. - KIRŞEHİR